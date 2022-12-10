Шестерых направили в инновационный технополис «Эра», который расположен в Анапе. Еще один новобранец будет служить в Санкт-Петербурге.
Оставшихся двух жителей региона отправили в Москву. Всего в 2022 году в научные роты из региона направили 11 человек.
Ранее появилась информация, что срочников не будут задействовать для решения задач спецоперации. В этом году призывная кампания началась на месяц позже из-за мероприятий в рамках частичной мобилизации.
Известно, что примерно 60% призывников направляют в части, расположенные на территории ЮВО.