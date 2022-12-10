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Девять призывников из Ростовской области отправились служить в научные роты

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
В Ростовской области девять призывников будут служить в научных ротах, сообщает Военный комиссариат региона.

Шестерых направили в инновационный технополис «Эра», который расположен в Анапе. Еще один новобранец будет служить в Санкт-Петербурге.

Оставшихся двух жителей региона отправили в Москву. Всего в 2022 году в научные роты из региона направили 11 человек.

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Ранее появилась информация, что срочников не будут задействовать для решения задач спецоперации. В этом году призывная кампания началась на месяц позже из-за мероприятий в рамках частичной мобилизации. 

Известно, что примерно 60% призывников направляют в части, расположенные на территории ЮВО.

 

 

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#Илья Протвинов#Армия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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