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Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Ростовской области

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла на подъезде к Таганрогу, когда водитель «ВАЗ-21150» выезжал с заправки. Он не стал пропускать Kia, что и стало причиной ДТП.

Травмы получили оба водителя, а также 15-летний пассажир. Всем оказали медицинскую помощь.

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Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить все детали случившегося. 

Ранее на проспекте Королева в Ростове-на-Дону насмерть сбили мужчину вечером 6 декабря.

До этого такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря. Из-за сильного удара автомобиль получил серьезные повреждения в передней части.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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