Авария произошла на подъезде к Таганрогу, когда водитель «ВАЗ-21150» выезжал с заправки. Он не стал пропускать Kia, что и стало причиной ДТП.
Травмы получили оба водителя, а также 15-летний пассажир. Всем оказали медицинскую помощь.
Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить все детали случившегося.
Ранее на проспекте Королева в Ростове-на-Дону насмерть сбили мужчину вечером 6 декабря.
До этого такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря. Из-за сильного удара автомобиль получил серьезные повреждения в передней части.