В субботу, 10 декабря, температура составит шесть градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В воскресенье в городе сохранится аналогичная погода. Не изменится ситуация и в понедельник.
Во вторник, 13 декабря, начнутся дожди, а ветер станет еще сильнее. Столбики термометров останутся на отметке в шесть градусов.
С четверга начнутся похолодания, синоптики обещают снег с дождем.
Ранее в ГИБДД предупредили жителей донского региона об опасном гололеде. До этого пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.