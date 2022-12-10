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Холодная и ветреная погода сложится в Ростове-на-Дону на выходных с 10 декабря

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону стоит ждать холодной погоды на наступивших выходных, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В субботу, 10 декабря, температура составит шесть градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В воскресенье в городе сохранится аналогичная погода. Не изменится ситуация и в понедельник.

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Во вторник, 13 декабря, начнутся дожди, а ветер станет еще сильнее. Столбики термометров останутся на отметке в шесть градусов.

С четверга начнутся похолодания, синоптики обещают снег с дождем.

Ранее в ГИБДД предупредили жителей донского региона об опасном гололеде. До этого пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.

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#Илья Протвинов#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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