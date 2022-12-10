В понедельник, 12 числа, света не будет на улицах Кулагина, Плеханова, 2-я Пятилетка, Гайдара, Возрождения, Красногвардейская. Также это коснется проспекта Королева, улиц Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, переулка Серебряный.