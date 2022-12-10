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В Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения света днем с 12 и по 19 декабря

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ремонт оборудования станет причиной отключения электричества на нескольких улицах с 12 по 18 декабря, сообщает "Донэнерго".

В понедельник, 12 числа, света не будет на улицах Кулагина, Плеханова, 2-я Пятилетка, Гайдара, Возрождения, Красногвардейская. Также это коснется проспекта Королева, улиц Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, переулка Серебряный.

Во вторник ограничения введут на улицах Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, в переулках Серебряный, Белозерский, Благодатная, Вагайский, Выгодский, Вязовский, Еланский, Елецкий, Знаменский. 

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В среду обесточат улицы Кропоткина, Профинтерна, Тоннельная, Ивана-Франко, переулки Полюсный, Челюскина, Соликамский, Тихвинский, Боржомский, Ферганский. В четверг это коснется улиц Симферопольская, Таганрогское Шоссе, Думенко, Миронова, Лелюшенко, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Сарьяна.

В пятницу электричества не будет на улицах Королева, Орбитальная, Дранко, Козлова, в переулке Халтуринский. 

 

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