В понедельник, 12 числа, света не будет на улицах Кулагина, Плеханова, 2-я Пятилетка, Гайдара, Возрождения, Красногвардейская. Также это коснется проспекта Королева, улиц Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, переулка Серебряный.
Во вторник ограничения введут на улицах Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, в переулках Серебряный, Белозерский, Благодатная, Вагайский, Выгодский, Вязовский, Еланский, Елецкий, Знаменский.
В среду обесточат улицы Кропоткина, Профинтерна, Тоннельная, Ивана-Франко, переулки Полюсный, Челюскина, Соликамский, Тихвинский, Боржомский, Ферганский. В четверг это коснется улиц Симферопольская, Таганрогское Шоссе, Думенко, Миронова, Лелюшенко, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Сарьяна.
В пятницу электричества не будет на улицах Королева, Орбитальная, Дранко, Козлова, в переулке Халтуринский.