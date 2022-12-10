Происшествие случилось вечером в пятницу, 9 декабря. Неизвестный мужчина вырвал урну и стал бить ей по автомобилям.
«Также он чуть не зацепил ребенка и нападал на людей», — заявили ростовчане.
Они рассказали, что после этого приезжали сотрудники полиции. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях предположили, что нападавший был под наркотиками или после употребления алкоголя.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.