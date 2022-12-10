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Мужчина в Ростове-на-Дону вырвал урну и разбил ей несколько машин вечером 9 декабря

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону агрессивный мужчина повредил несколько припаркованных автомобилей, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось вечером в пятницу, 9 декабря. Неизвестный мужчина вырвал урну и стал бить ей по автомобилям.

«Также он чуть не зацепил ребенка и нападал на людей», — заявили ростовчане.

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Они рассказали, что после этого приезжали сотрудники полиции. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. 

Пользователи в комментариях предположили, что нападавший был под наркотиками или после употребления алкоголя. 

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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