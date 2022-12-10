Происшествие случилось на дороге Котельниково - Песчанокопское. Водитель Hyundai Elantra во время движения вылетел с дороги.
"Из-за этого автомобиль перевернулся. От полученных ранений погиб пассажир, ему было 38 лет", - сказано в сообщении.
О причинах выезда водителя с проезжей части информации нет. В данный момент полицейские выясняют детали инцидента.
Ранее под железнодорожным составом погибли двое пенсионеров в автомобиле «Ока». Дело в том, что водитель выехал на красный сигнал на пути.
До этого в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля.