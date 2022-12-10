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Пассажир погиб в перевернувшейся машине в Ростовской области

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
В Ростовской области за пределами дороги перевернулась машина, один человек погиб, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на дороге Котельниково - Песчанокопское. Водитель Hyundai Elantra во время движения вылетел с дороги.

"Из-за этого автомобиль перевернулся. От полученных ранений погиб пассажир, ему было 38 лет", - сказано в сообщении.

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О причинах выезда водителя с проезжей части информации нет. В данный момент полицейские выясняют детали инцидента. 

Ранее под железнодорожным составом погибли двое пенсионеров в автомобиле «Ока». Дело в том, что водитель выехал на красный сигнал на пути. 

До этого в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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