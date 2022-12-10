В четверг, 8 декабря, в реестре опубликовали положительное заключение проекта многоэтажной жилой застройки рядом с Аксайским проспектом. Под зону застройки попадает 0,6 гектара земли на улице Княжеской, 1 в Аксае. Этот участок находится между Янтарным и ТЦ «Мега».