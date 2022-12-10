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Под Ростовом многоэтажками застроят 0,6 гектара рядом с «Мегой» и М-4 «Дон»

Сегодня, 12:57
Фото: pxhere.com
Строительство жилья
В Аксайском районе под застройку высотками отдали более шести тысяч квадратных метров земли между поселком Янтарный и ТЦ «Мега», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 8 декабря, в реестре опубликовали положительное заключение проекта многоэтажной жилой застройки рядом с Аксайским проспектом. Под зону застройки попадает 0,6 гектара земли на улице Княжеской, 1 в Аксае. Этот участок находится между Янтарным и ТЦ «Мега».  

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Экспертное заключение подготовило ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза», а застройщиком должно выступить ООО «СЗ «Доннефтестрой». Согласно данным сервиса Basis.MySeldo, компания зарегистрирована в Краснодарском крае, имеет в штате 12 сотрудников, а ее выручка по итогам прошлого года составила почти 209,8 миллиона рублей. 

Напомним, в прошлом RostovGazeta рассказала, что на строящихся объектах «Доннефтестроя» в Ростове-на-Дону были выявлены нарушения.

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