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Пригожин заявил, что возьмет на поруки стрелка из Новошахтинска

Сегодня, 21:07
Фото: Скриншот из видео в социальных сетях
Если стрелок из Новошахтинска Павел Николин, действительно, состоял в ЧВК «Вагнер», необходимо провести соответствующее расследование, заявил по неподтвержденным данным связанный с организацией предприниматель Евгений Пригожин, его ответ на запрос СМИ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарии Пригожина по запросу «Ведомостей». Издание интересовало мнение бизнесмена о задержании Павла Николина — стрелка, напавшего с пулеметом на полицейских в Новошахтинске.

После задержания появилась информация, что Николин якобы является дезертиром и мог состоять на службе в в ЧВК «Вагнер». Сам стрелок сообщил СМИ, что участвовал в боях, где получил ранение и контузию. По его словам, из-за последней он заблудился и не заметил как пересек границу, а открыл огонь по новошахтинским полицейским, поскольку принял их за украинских военных.

Евгений Пригожин заявил, что, если Николин состоял в организации, необходимо провести расследование, при каких обстоятельствах он был контужен и как оказался в Новошахтинске. "С бойцами ЧВК «Вагнер» не было, нет и не будет инцидентов. Они идут уничтожать врагов. Для того, чтобы они знали в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколотить стрелочку «налево – враг, направо – РФ», - процитировала пресс-служба Пригожина.

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Бизнесмен также добавил, что готов взять Николина на поруки под свою личную ответственность. "О чем уже написал ходатайство», — заключил он.

Напомним, инцидент со стрельбой в Новошахтинске произошел 6 декабря. Полицейские, занимавшиеся поиском пропавшей женщины, случайно наткнулись в лесополосе на Николина. Тот открыл стрельбу из пулемета, ранив одного из стражей правопорядка, и скрылся. Нашли его на заброшенной ферме рядом с Новошахтинском утром 7 декабря.

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#Спецоперация#Политика#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Евгений Пригожин
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