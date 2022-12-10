Евгений Пригожин заявил, что, если Николин состоял в организации, необходимо провести расследование, при каких обстоятельствах он был контужен и как оказался в Новошахтинске. "С бойцами ЧВК «Вагнер» не было, нет и не будет инцидентов. Они идут уничтожать врагов. Для того, чтобы они знали в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколотить стрелочку «налево – враг, направо – РФ», - процитировала пресс-служба Пригожина.