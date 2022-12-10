Пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарии Пригожина по запросу «Ведомостей». Издание интересовало мнение бизнесмена о задержании Павла Николина — стрелка, напавшего с пулеметом на полицейских в Новошахтинске.
После задержания появилась информация, что Николин якобы является дезертиром и мог состоять на службе в в ЧВК «Вагнер». Сам стрелок сообщил СМИ, что участвовал в боях, где получил ранение и контузию. По его словам, из-за последней он заблудился и не заметил как пересек границу, а открыл огонь по новошахтинским полицейским, поскольку принял их за украинских военных.
Евгений Пригожин заявил, что, если Николин состоял в организации, необходимо провести расследование, при каких обстоятельствах он был контужен и как оказался в Новошахтинске. "С бойцами ЧВК «Вагнер» не было, нет и не будет инцидентов. Они идут уничтожать врагов. Для того, чтобы они знали в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколотить стрелочку «налево – враг, направо – РФ», - процитировала пресс-служба Пригожина.
Бизнесмен также добавил, что готов взять Николина на поруки под свою личную ответственность. "О чем уже написал ходатайство», — заключил он.
Напомним, инцидент со стрельбой в Новошахтинске произошел 6 декабря. Полицейские, занимавшиеся поиском пропавшей женщины, случайно наткнулись в лесополосе на Николина. Тот открыл стрельбу из пулемета, ранив одного из стражей правопорядка, и скрылся. Нашли его на заброшенной ферме рядом с Новошахтинском утром 7 декабря.