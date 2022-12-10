В субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, температура составит около шести градусов. Погода будет облачной и без осадков.
В начале следующей недели ожидаются такие же условия, но во вторник могут пройти дожди. Ближе к вечеру они должны завершиться.
Похолодания в регионе начнутся с четверга, 15 декабря. Температура опустится до двух градусов и выпадет снег. А ночью прогнозируют заморозки до минус двух градусов.
Ранее из-за непогоды в Ростове были проблемы с водой, а дороги превращались в лед. Это стало причиной многочисленных жалоб среди горожан.
До этого ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. Подробный материал читайте по ссылке.