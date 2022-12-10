rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Резкие похолодания и снегопады пообещали ростовчанам с 15 декабря

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
В Ростовской области с середины декабря станет еще холоднее и выпадет снег, предупредили синоптики.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, температура составит около шести градусов. Погода будет облачной и без осадков. 

В начале следующей недели ожидаются такие же условия, но во вторник могут пройти дожди. Ближе к вечеру они должны завершиться. 

Ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
Узнать подробнее

Похолодания в регионе начнутся с четверга, 15 декабря. Температура опустится до двух градусов и выпадет снег. А ночью прогнозируют заморозки до минус двух градусов. 

Ранее из-за непогоды в Ростове были проблемы с водой, а дороги превращались в лед. Это стало причиной многочисленных жалоб среди горожан. 

До этого ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. Подробный материал читайте по ссылке

Читайте также:
Ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогодуВ Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове затягивают строительство канатки, а горожане отказываются носить маски
Вчера, 14:56
«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков стал здоровым в МОТБ-19
Вчера, 12:51
В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника
Вчера, 11:00
Почти тысяча спасателей будут охранять Ростов на Новый год
Вчера, 13:21
Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину
Вчера, 13:49
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Вчера, 07:15