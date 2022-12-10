В одну из квартир приехали медики по вызову, так как у 41-летнего мужчины поднялось давление и закружилась голова. Однако самочувствие ухудшилось и у остальных членов семьи.
Среди симптомов были слабость, тошнота и головокружение. А один из детей начал терять сознание.
«Тогда врач предположил, что причиной является отравление угарным газом. В результате мать с детьми доставили в больницу, а на место вызвали сотрудников газовой службы», — уточнил Логвиненко.
В результате причиной стал один из бытовых приборов. Сейчас здоровью ростовчан ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что в Ростовской области осудят заведующую школьной столовой, в которой отравились дети