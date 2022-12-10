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Семья с маленькими детьми отравилась газом в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону двое взрослых с детьми отравились газом из-за бытового прибора, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В одну из квартир приехали медики по вызову, так как у 41-летнего мужчины поднялось давление и закружилась голова. Однако самочувствие ухудшилось и у остальных членов семьи.

Среди симптомов были слабость, тошнота и головокружение. А один из детей начал терять сознание. 

В Ростовской области осудят заведующую школьной столовой, в которой отравились дети
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«Тогда врач предположил, что причиной является отравление угарным газом. В результате мать с детьми доставили в больницу, а на место вызвали сотрудников газовой службы», — уточнил Логвиненко.

В результате причиной стал один из бытовых приборов. Сейчас здоровью ростовчан ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Ростовской области осудят заведующую школьной столовой, в которой отравились дети

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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