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В Ростове демонтированный фонтан в парке «Сказка» заменят новым к маю 2023 года

Сегодня, 11:32
Фото: Pxhere.com
В Ростове демонтированный фонтан на территории парка «Сказка» собираются заменить плоскостным до мая следующего года, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, очевидцы сообщили, что в парке «Сказка» проводят демонтаж конструкции старого фонтана — к работам привлекли крупногабаритную технику. 

Однако уже вечером представители администрации Ростова-на-Дону сообщили, что сам фонтан находился в аварийном состоянии из-за дефекта бетонной чаши, и теперь фонтан заменят новым плоскостным. 

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«Ориентировочная дата открытия нового плоскостного фонтана — май 2023 года», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Ранее в Ростове опровергли слухи о начале строительство торгового центра на площади Ленина.

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