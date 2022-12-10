Напомним, в пятницу, 9 декабря, очевидцы сообщили, что в парке «Сказка» проводят демонтаж конструкции старого фонтана — к работам привлекли крупногабаритную технику.
Однако уже вечером представители администрации Ростова-на-Дону сообщили, что сам фонтан находился в аварийном состоянии из-за дефекта бетонной чаши, и теперь фонтан заменят новым плоскостным.
«Ориентировочная дата открытия нового плоскостного фонтана — май 2023 года», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.
Ранее в Ростове опровергли слухи о начале строительство торгового центра на площади Ленина.