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В Ростове врачи горбольницы № 20 удалили младенцу опухоль, составляющую 17% его веса

Сегодня, 12:10
Фото: pxhere.com
Младенец на руках у родителя
В Ростове врачи городской больницы № 20 спасли ребенка и удалили опухоль, которая составляла шестую часть от массы тела младенца, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В городской администрации сообщили, что ребенка доставили в больницу с опухолью крестцово-копчиковой области. Доброкачественная тератома была врожденной, и врачи больницы № 20 провели операцию, чтобы избавить младенца от новообразования, составляющего шестую часть массы новорожденного. Сейчас здоровью и жизни младенца ничего не угрожает.

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В пресс-службе отметили, что ежегодно в больнице помогают от пяти до семи новорожденных с аналогичными тератомами. Если опухоль не удалить — она может развиться в злокачественную в первые месяцы жизни, а потому все дети, прошедшие операцию, наблюдаются у онкологов первые несколько лет жизни. 

Ранее в Ростове спасли непослушных детей, провалившихся под лед.

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