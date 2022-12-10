В пресс-службе отметили, что ежегодно в больнице помогают от пяти до семи новорожденных с аналогичными тератомами. Если опухоль не удалить — она может развиться в злокачественную в первые месяцы жизни, а потому все дети, прошедшие операцию, наблюдаются у онкологов первые несколько лет жизни.