В городской администрации сообщили, что ребенка доставили в больницу с опухолью крестцово-копчиковой области. Доброкачественная тератома была врожденной, и врачи больницы № 20 провели операцию, чтобы избавить младенца от новообразования, составляющего шестую часть массы новорожденного. Сейчас здоровью и жизни младенца ничего не угрожает.
В пресс-службе отметили, что ежегодно в больнице помогают от пяти до семи новорожденных с аналогичными тератомами. Если опухоль не удалить — она может развиться в злокачественную в первые месяцы жизни, а потому все дети, прошедшие операцию, наблюдаются у онкологов первые несколько лет жизни.
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