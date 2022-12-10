В пятницу, 9 декабря, областной орган статистики поделился данными о состоянии донского рынка труда. По данным аналитиков, количество трудоустроенных жителей Ростовской области в период с августа по октябрь текущего года составило более двух миллионов человек. Еще около 75 тысяч жителей оставались без работы — это примерно 3,5% от трудоспособного населения.