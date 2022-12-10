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В Ростовской области без работы остаются 74,9 тысячи жителей

Сегодня, 16:23
Фото: pxhere.com
Собеседование
В Ростовской области без работы с августа по октябрь оставались почти 75 тысяч дончан, об этом сообщили в Ростовстате.

В пятницу, 9 декабря, областной орган статистики поделился данными о состоянии донского рынка труда. По данным аналитиков, количество трудоустроенных жителей Ростовской области в период с августа по октябрь текущего года составило более двух миллионов человек. Еще около 75 тысяч жителей оставались без работы — это примерно 3,5% от трудоспособного населения. 

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Это показатель обеспечил Ростовской области шестое место по уровню безработицы среди регионов ЮФО, тем временем самые низкие показатели безработицы зарегистрировали в Волгоградской области (3,1%) и Краснодарском крае (3,3%).

Ранее в России объявили о достижении рекорда безработицы в сфере общепита.  

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