В пятницу, 9 декабря, областной орган статистики поделился данными о состоянии донского рынка труда. По данным аналитиков, количество трудоустроенных жителей Ростовской области в период с августа по октябрь текущего года составило более двух миллионов человек. Еще около 75 тысяч жителей оставались без работы — это примерно 3,5% от трудоспособного населения.
Это показатель обеспечил Ростовской области шестое место по уровню безработицы среди регионов ЮФО, тем временем самые низкие показатели безработицы зарегистрировали в Волгоградской области (3,1%) и Краснодарском крае (3,3%).
Ранее в России объявили о достижении рекорда безработицы в сфере общепита.