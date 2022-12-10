Согласно данным, этот документ рассмотрят уже в понедельник, 12 декабря, во время заседания в донском правительстве. В проекте документа указано, что он будет регулировать условия соблюдения существующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов владельцами домашних животных, проживающих в многоквартирных домах и коммунальных квартирах.
Так, например, для того, чтобы завести, например, кота в коммунальной квартире дончанам придется получить письменные согласия от всех совершеннолетних собственников помещений и жильцов.
В пункте пятом указано, что дончанам будет запрещено содержать животных где-либо в многоквартирном доме, кроме своей квартиры. А это значит, что теперь владельцы питомцев утратят возможность оставлять своих кошек и собак в тамбурах перед входом в квартиру, на площадках, в подвалах, на чердаках, а также лоджиях и балконах.
Вместе с этим обязательным условием содержание станут меры по обеспечению покоя и тишины своих соседей. Вместе с этим новые правила будут запрещать содержание собак без привязи в домах, ограда которых позволяет животному покинуть территорию.
Кроме того в новых правилах указана частота приемов пищи и нормативы кормления питомцев, регулярная замена питьевой воды, обязательства по уборке фекалий и даже формула расчета допустимого количества животных из расчета площади жилья и параметров собак и кошек. Также, если документ обретет законную силу, дети больше не смогут выгуливать своих любимцев до достижения 14-летнего возраста.