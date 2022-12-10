В пункте пятом указано, что дончанам будет запрещено содержать животных где-либо в многоквартирном доме, кроме своей квартиры. А это значит, что теперь владельцы питомцев утратят возможность оставлять своих кошек и собак в тамбурах перед входом в квартиру, на площадках, в подвалах, на чердаках, а также лоджиях и балконах.