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В Ростовской области могут запретить выгул животных детьми до 14 лет

Сегодня, 15:45
Фото: pxhere.com

В Ростовской области хотят утвердить требования для владельцев домашних животных

В Ростовской области рассмотрят новые требования по содержанию домашних питомцев, документ появился на портале донского правительства.

Согласно данным, этот документ рассмотрят уже в понедельник, 12 декабря, во время заседания в донском правительстве. В проекте документа указано, что он будет регулировать условия соблюдения существующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов владельцами домашних животных, проживающих в многоквартирных домах и коммунальных квартирах. 

Так, например, для того, чтобы завести, например, кота в коммунальной квартире дончанам придется получить письменные согласия от всех совершеннолетних собственников помещений и жильцов.

В пункте пятом указано, что дончанам будет запрещено содержать животных где-либо в многоквартирном доме, кроме своей квартиры. А это значит, что теперь владельцы питомцев утратят возможность оставлять своих кошек и собак в тамбурах перед входом в квартиру, на площадках, в подвалах, на чердаках, а также лоджиях и балконах. 

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Вместе с этим обязательным условием содержание станут меры по обеспечению покоя и тишины своих соседей. Вместе с этим новые правила будут запрещать содержание собак без привязи в домах, ограда которых позволяет животному покинуть территорию. 

Кроме того в новых правилах указана частота приемов пищи и нормативы кормления питомцев, регулярная замена питьевой воды, обязательства по уборке фекалий и даже формула расчета допустимого количества животных из расчета площади жилья и параметров собак и кошек. Также, если документ обретет законную силу, дети больше не смогут выгуливать своих любимцев до достижения 14-летнего возраста.

Один из фрагментов проекта документа
Фото: donland

 Ранее в Ростовской области разрешили требовать компенсацию за громкий лай собак. 

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