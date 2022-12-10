На днях в одном из городских сообществ Каменска-Шахтинского очевидец поделился фотографией елки, украшенной как минимум двумя пятилитровыми бутылками, подвешенными между золотых елочных игрушек.
«Если снова объявят режим ЧС, то я знаю, где взять тару «, — рассказал местный житель, напомнив горожанам о недавних проблемах с водоснабжением на территории всего Каменска-Шахтинского.
«Можно было прорезать дырки в банках. Кормушки для птиц — это стильно, модно, молодежно и экологично», — пошутили горожане, удивленные необычными украшениями елки.
«А может это жители повесили в качестве протеста?», — спросили другие комментаторы.