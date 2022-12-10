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В Ростовской области новогоднюю елку украсили пятилитровыми бутылками

Сегодня, 12:25
Фото: t.me/overhear_vkamenske
Необычные украшения на елке удивили жителей Каменска-Шахтинского
В Ростовской области одну из городских елок, подготовленных к празднованию Нового 2023 года, украсили «пятилитровками», фотографией поделился Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

На днях в одном из городских сообществ Каменска-Шахтинского очевидец поделился фотографией елки, украшенной как минимум двумя пятилитровыми бутылками, подвешенными между золотых елочных игрушек. 

«Если снова объявят режим ЧС, то я знаю, где взять тару «, — рассказал местный житель, напомнив горожанам о недавних проблемах с водоснабжением на территории всего Каменска-Шахтинского.

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«Можно было прорезать дырки в банках. Кормушки для птиц — это стильно, модно, молодежно и экологично», — пошутили горожане, удивленные необычными украшениями елки. 

«А может это жители повесили в качестве протеста?», — спросили другие комментаторы.

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#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Происшествие#Городская среда#Как отметить Новый год
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