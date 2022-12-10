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В Ростовской области продают загородный клуб с павлинарием и прудами для рыбалки

Сегодня, 17:19
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области выставили на продажу базу отдыха на 330 гектарах земли за 120 миллионов рублей, объявление появилось на сервисе онлайн-объявлений.

Во вторник, 6 декабря, в Ростовской области объявили о закрытой продаже загородного клуба. По словам продавца, общая площадь земли, принадлежащей базе отдыха, составляет 330 гектаров, из которых 208 гектара находятся в долгосрочной аренде. Сам клуб находится на берегу пруда, на территории есть административное здание с рестораном, баней, гостевыми домами и собственными прудами для рыбалки, где обитают красноперки, щука и другие виды рыб. 

Стоимость аренды коттеджей составляет от семи до девяти тысяч рублей в сутки, а на территории базы водятся благородные олени — маралы, а также павлинарий, здесь же расположены спортивный зал, бассейны, игровые площадки, батут, бильярд, караоке и другие заведения сервиса и развлечений. 

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Весь бизнес оценили в 120 миллионов рублей, уточнив, что не станут предоставлять сведения о расположении бизнеса и его фото людям, не готовым к покупке и подписанию договора о неразглашении информации. 

«Продажа закрытая, фото вышлем только покупателю с возможностью покупки. Различные схемы приобретения и аренду не рассматриваем, только прямая продажа», — сказано в объявлении. 

Ранее в Красном Сулине выставили на продажу развлекательный центр. 

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