Во вторник, 6 декабря, в Ростовской области объявили о закрытой продаже загородного клуба. По словам продавца, общая площадь земли, принадлежащей базе отдыха, составляет 330 гектаров, из которых 208 гектара находятся в долгосрочной аренде. Сам клуб находится на берегу пруда, на территории есть административное здание с рестораном, баней, гостевыми домами и собственными прудами для рыбалки, где обитают красноперки, щука и другие виды рыб.