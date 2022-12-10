В иском в суд обратилось управление Федерального агентства по управлению госимуществом региона. Оно потребовало забрать у фабрики здание.
В результате суд встал на сторону управления и признал отсутствующим право собственности предприятия. Это дело рассматривали с сентября 2022 года.
По информации «Коммерсанта», речь идет о противорадиационном убежище, которое вернули в собственность государства.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание четырех убежищ. Деньги освоят в следующем году.