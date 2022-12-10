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В Ростовской области противорадиационное убежище забрали в госсобственность 1 декабря

Сегодня, 10:48
Фото: 1mi
У «Центральной обогатительной фабрики «Гуковская» в федеральную собственность забрали здание, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

В иском в суд обратилось управление Федерального агентства по управлению госимуществом региона. Оно потребовало забрать у фабрики здание.

В результате суд встал на сторону управления и признал отсутствующим право собственности предприятия. Это дело рассматривали с сентября 2022 года.

В Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание четырех убежищ
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По информации «Коммерсанта», речь идет о противорадиационном убежище, которое вернули в собственность государства.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание четырех убежищ. Деньги освоят в следующем году.

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