В субботу, 10 декабря, на 19-м километре автодороге «Ростов-Азов» в 13.40 мск водитель BMW 1984 года рождения, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mazda CX5, Hyundai ix35 и Hyundai Getz.
«В результате автотранспортного происшествия водитель BMW скончался на месте происшествия», — рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Азовский» майор полиции Сергей Ёлкин, добавив, что жертвой аварии стала и 57-летняя пассажирка Hyundai Getz. Водитель автомобиля Hyundai Getz был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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