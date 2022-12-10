В субботу, 10 декабря, на 19-м километре автодороге «Ростов-Азов» в 13.40 мск водитель BMW 1984 года рождения, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mazda CX5, Hyundai ix35 и Hyundai Getz.