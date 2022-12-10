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В Ростовской области в массовом ДТП на трассе в Азов погибли два человека

Сегодня, 14:04
Фото: pxhere.com
Авария с перевертышем
В Ростовской области два человека стали жертвами аварии на трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В субботу, 10 декабря, на 19-м километре автодороге «Ростов-Азов» в 13.40 мск водитель BMW 1984 года рождения, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mazda CX5, Hyundai ix35 и Hyundai Getz.

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«В результате автотранспортного происшествия водитель BMW скончался на месте происшествия», — рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Азовский» майор полиции Сергей Ёлкин, добавив, что жертвой аварии стала и 57-летняя пассажирка Hyundai Getz. Водитель автомобиля Hyundai Getz был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии. 

Ранее стало известно, что трое человек пострадали в ДТП в Ростовской области. 

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