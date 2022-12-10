Глава донского правительства рассказал, что в субботу, 10 декабря, он передал ключи от внедорожников УАЗ «Патриот» военнослужащим из 150-й мотострелковой дивизии. Всего военные получили 16 автомобилей.
«Будем и дальше помогать, передавая воинам все необходимое», — заявил губернатор Василий Голубев, добавив, что машины закупили на средства из областного бюджета по заказу Минобороны РФ. Глава правительства Ростовской области пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.
Ранее объявили о начале сбора беспилотников для российских военнослужащих.