«Будем и дальше помогать, передавая воинам все необходимое», — заявил губернатор Василий Голубев, добавив, что машины закупили на средства из областного бюджета по заказу Минобороны РФ. Глава правительства Ростовской области пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.