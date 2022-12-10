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В Ростовской области военнослужащим вручили ключи от 16 УАЗ «Патриот»

Сегодня, 13:29
Фото: donland
Военные рядом с УАЗ "Патриот"
В Ростовской области военный из 150-й мотострелковой дивизии получили 16 автомобилей УАЗ «Патриот», об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев.

Глава донского правительства рассказал, что в субботу, 10 декабря, он передал ключи от внедорожников УАЗ «Патриот» военнослужащим из 150-й мотострелковой дивизии. Всего военные получили 16 автомобилей.  

Ключи от танков вручили в Ростове-на-Дону
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«Будем и дальше помогать, передавая воинам все необходимое», — заявил губернатор Василий Голубев, добавив, что машины закупили на средства из областного бюджета по заказу Минобороны РФ. Глава правительства Ростовской области пожелал военнослужащим вернуться домой с победой.

Ранее объявили о начале сбора беспилотников для российских военнослужащих.

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