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Власти Ростовской области объяснили, как мобилизованным считают трудовой стаж

Сегодня, 17:45
Фото: eng.mil.ru
В Ростовской области рассказали, как считают трудовой стаж граждан, попавших под частичную мобилизацию, ответы появились на портале донского правительства.

В Ростовской области продолжают публиковать ответы на вопросы граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их близких. 

Так власти уточнили, что в случае необходимости рассчитывать стаж военной службы, только дни участия в боевых операциях считаются как одни сутки за три дня. Для учета таких дней военнослужащему необходимо подтвердить свое участие приказом командира. В другие дни стажа военной службы засчитываются по фактическому времени службы — день за день. 

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Дополнительно власти уточнили, что транспортировка к месту прохождения военной службы также включена в период службы, а вот дорогу домой в трудовой стаж включать не станут. 

Ранее мобилизованных предупредили о новых схемах мошенничества. 

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