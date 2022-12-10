В Ростовской области продолжают публиковать ответы на вопросы граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их близких.
Так власти уточнили, что в случае необходимости рассчитывать стаж военной службы, только дни участия в боевых операциях считаются как одни сутки за три дня. Для учета таких дней военнослужащему необходимо подтвердить свое участие приказом командира. В другие дни стажа военной службы засчитываются по фактическому времени службы — день за день.
Дополнительно власти уточнили, что транспортировка к месту прохождения военной службы также включена в период службы, а вот дорогу домой в трудовой стаж включать не станут.
Ранее мобилизованных предупредили о новых схемах мошенничества.