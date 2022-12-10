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Водитель в Ростове-на-Дону сбил 10-летнего пешехода днем 9 декабря

Сегодня, 05:52
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В Ростове-на-Дону под колеса машины попал ребенок, ему оказали медпомощь, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла на проспекте Шолохова в дневное время. Водитель Hyundai Accent ехал в направлении улицы 14-я Линия и сбил 10-летнего ребенка.

«Пострадавший в это время пытался перейти дорогу в неположенном месте. Ему оказали медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

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В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства.

Ранее на проспекте Стачки в Ростове 3 декабря сбили мужчину на электросамокате. После этого его госпитализировали. 

До этого в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля. Очевидцы сообщили, что он был не пристегнут и разбил голову о лобовое стекло.

#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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