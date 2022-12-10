Авария произошла на проспекте Шолохова в дневное время. Водитель Hyundai Accent ехал в направлении улицы 14-я Линия и сбил 10-летнего ребенка.
«Пострадавший в это время пытался перейти дорогу в неположенном месте. Ему оказали медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства.
Ранее на проспекте Стачки в Ростове 3 декабря сбили мужчину на электросамокате. После этого его госпитализировали.
До этого в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля. Очевидцы сообщили, что он был не пристегнут и разбил голову о лобовое стекло.