Аферист позвонил мужчине и представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя потерпевшего якобы оформляют кредит.
Звонящий порекомендовал собеседнику взять кредит, чтобы погасить старый и перевести деньги на «безопасные счета». Тот так и сделал, после чего оформил на себя 600 тысяч рублей.
После этого житель Новочеркасска перевел деньги на указанные счета. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Ранее жительница в Ростовской области потратила 93 тыс рублей при продаже дубленки.