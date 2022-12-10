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Житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
В Ростовской области мошенник обманул жителя Новочеркасска на крупную сумму, сообщили в УМВД по региону.

Аферист позвонил мужчине и представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя потерпевшего якобы оформляют кредит. 

Звонящий порекомендовал собеседнику взять кредит, чтобы погасить старый и перевести деньги на «безопасные счета». Тот так и сделал, после чего оформил на себя 600 тысяч рублей. 

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После этого житель Новочеркасска перевел деньги на указанные счета. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию. 

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 

Ранее жительница в Ростовской области потратила 93 тыс рублей при продаже дубленки.

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