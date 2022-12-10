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Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на покрывшиеся льдом тротуары

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону невозможно ходить по тротуарам, которые покрылись льдом, говорится в сервисе "Благоустройство города".

По словам автора, тротуары не чистят с 7 декабря, из-за чего по ним нельзя ходить. Он попросил вывести технику и привести улицы в порядок.

На момент субботы, 10 декабря, ответа на обращение не поступило. Добавим, что в последнее время ростовчане часто жалуются на подобные проблемы.

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Одной из причин скользких дорог являются коммунальные аварии, из-за чего территории заливает водой. После все это замерзает.

Добавим, что с 15 декабря ростовчанам пообещали резкие похолодания и снегопады. Ночью должны быть заморозки с температурой до минус двух градусов.

 

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