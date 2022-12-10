По словам автора, тротуары не чистят с 7 декабря, из-за чего по ним нельзя ходить. Он попросил вывести технику и привести улицы в порядок.
На момент субботы, 10 декабря, ответа на обращение не поступило. Добавим, что в последнее время ростовчане часто жалуются на подобные проблемы.
Одной из причин скользких дорог являются коммунальные аварии, из-за чего территории заливает водой. После все это замерзает.
Добавим, что с 15 декабря ростовчанам пообещали резкие похолодания и снегопады. Ночью должны быть заморозки с температурой до минус двух градусов.