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129 младенцев умерли в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
В Ростовской области фиксируется снижение младенческой смертности в текущем году, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах России. В Ростовской области отмечается снижение числа младенческий смертности. В 2022 году в регионе скончалось 129 детей в возрасте до 1 года. За аналогичный период прошлого года умерло 193 младенца. Таким образом, показатель снижения составил 66,8%.

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Также в целом зафиксировано снижение смертности среди жителей Ростовской области почти в два раза. Если в октябре 2021 года умерло 8249 человек, то за тот же период этого года скончались 4726 человек.

Ранее ростовские власти назвали роды на дому одной из причин младенческой смертности.
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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Статистика#Общество
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