Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах России. В Ростовской области отмечается снижение числа младенческий смертности. В 2022 году в регионе скончалось 129 детей в возрасте до 1 года. За аналогичный период прошлого года умерло 193 младенца. Таким образом, показатель снижения составил 66,8%.
Также в целом зафиксировано снижение смертности среди жителей Ростовской области почти в два раза. Если в октябре 2021 года умерло 8249 человек, то за тот же период этого года скончались 4726 человек.