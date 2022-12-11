«Парк Островского затопило», - сказано в комментарии к фотографиям с места происшествия.
На фотографиях видно, что вода полностью покрыла асфальт, а вокруг люков бурлит вода.
Пользователей ситуация не удивила, а некотрые даже нашли в этом повод для шуток.
«Гнилые трубы под всем городом, только новые высотки строят и строят», — написал один из комментаторов.
«Готовят каток к новому году просто, а вы сразу затопило», — пошутил другой пользователь.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии затопило водой дороги в Нахичевани,