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«Готовят каток к Новому году»: в Ростове затопило парк Островского

Сегодня, 08:12
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Утром 11 декабря в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии затопило парк Островского, сообщили очевидцы в соцсети.

«Парк Островского затопило», - сказано в комментарии к фотографиям с места происшествия.

На фотографиях видно, что вода полностью покрыла асфальт, а вокруг люков бурлит вода.

В Ростове на Пушкинской днем 4 декабря из-за коммунальной аварии затопило асфальт
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Пользователей ситуация не удивила, а некотрые даже нашли в этом повод для шуток.

«Гнилые трубы под всем городом, только новые высотки строят и строят», — написал один из комментаторов.

«Готовят каток к новому году просто, а вы сразу затопило», — пошутил другой пользователь.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии затопило водой дороги в Нахичевани,

 

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