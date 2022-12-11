rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Итоги недели: Ростовскую область испугал пулеметчик и накрыла желто-синяя истерия

Сегодня, 16:34
Фото: Скриншот из видео в социальных сетях

Ростовскую область испугал стрелок из Новошахтинска и накрыла желто-синяя истерия

В Ростовской области обсуждают задержание новошахтинского стрелка, также умы некоторых жителей региона захватила паранойя из-за жёлтого и синего цветов, а в Ростове отложили строительство канатной дороги.

Новошахтинский стрелок

Во вторник, 6 декабря, Ростовскую область всколыхнула стрельба в городе Новошахтинске. Полицейские, занимавшиеся поиском пропавшей женщины, случайно наткнулись в лесополосе на неизвестного мужчину, одетого в камуфляж и балаклаву. В руках у него был пулемет, из которого он открыл стрельбу по стражам правопорядка.

Нападавшему удалось ранить одного полицейского, к счастью сейчас он уже идет на поправку. Поиски мужчины заняли около суток. На это время был оцеплен выезд из Новошахтинска, закрылись детские сады, а местных жителей попросили не выходить из дома без чрезвычайной надобности. Дело приобрело федеральную огласку, на своем контроле его держал и губернатор Василий Голубев.

Нашли нападавшего утром следующего дня на заброшенной ферме недалеко от Новошахтинска. Им оказался Павел Николин. Сейчас он задержан, ведется следствие.

По неподтвержденным данным, стрелок служил в ЧВК «Вагнер». Связанный с организацией бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в «Вагнере» уже проводится соответствующее расследование, а самого Николина он готов взять на поруки и даже написал об этом ходатайство.

Пригожин заявил, что возьмет на поруки стрелка из Новошахтинска
Узнать подробнее

Желтая-синяя истерия

На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляции в центре города. Она представляла собой замок, выполненный в желто-синей гамме. Ростовчанка посчитала, что арт-объект недостаточно патриотичен, и потребовала убрать его с центральной улицы города.

Уже на следующей день инсталляция пропала. Позже власти города заявили, что прислушались к мнению возмущенных ростовчан и решили убрать скандальный арт-объект. Подрядчику выдали новое техническое задание — перекрасить замок в красно-синий цвет.

Подобный случай не единственный в России. Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала, что россиянам, видящим кругом украинские флаги, стоит обратиться за помощью к психиатру. Парламентарий уточнила, что Россия не собирается отказываться от украинской культуры, в тех ее проявлениях, которые не пропагандируют фашизм и русофобию.

В Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующих цвета флага Украины
Узнать подробнее

Без канатной дороги

Власти Ростова приняли решение отложить строительство канатной дороги до, как минимум, лета 2023 года.

Под планировку дороги выделили более девяти гектаров территории. Она должна была начинаться от Театрального спуска и соединять оба берега реки Дон. Протяженность канатной дороги составит 3,9 километра. Предполагалось, что она станет одной из альтернатив общественному транспорту.

Однако в мэрии заявили, что проект планировки будет готов лишь летом 2023 года. Между тем ранее само строительство хотели начать уже в конце 2022 года. Теперь же сроки возведения канатной дороги не сообщаются.

Читайте также:
Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону отложили как минимум на годПригожин заявил, что возьмет на поруки стрелка из НовошахтинскаВласти Ростова пообещали убрать желто-синие цвета с новогодней инсталляции
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Строительство
Подпишитесь
Почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом
Сегодня, 13:09
За сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек
Сегодня, 11:52
В Ростове на Театральной площади неизвестные устроили каток в чаше Вечного огня
Сегодня, 10:18
Противорадиационное убежище в Гуково смогли вернуть в собственность РФ через суд
Вчера, 10:48
В центре города в Ростове запретят использовать против гололеда пескосоляную смесь
Сегодня, 07:02
В Ростове с 9 декабря начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем
Сегодня, 09:14