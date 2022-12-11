Нападавшему удалось ранить одного полицейского, к счастью сейчас он уже идет на поправку. Поиски мужчины заняли около суток. На это время был оцеплен выезд из Новошахтинска, закрылись детские сады, а местных жителей попросили не выходить из дома без чрезвычайной надобности. Дело приобрело федеральную огласку, на своем контроле его держал и губернатор Василий Голубев.