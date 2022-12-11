Во вторник, 6 декабря, Ростовскую область всколыхнула стрельба в городе Новошахтинске. Полицейские, занимавшиеся поиском пропавшей женщины, случайно наткнулись в лесополосе на неизвестного мужчину, одетого в камуфляж и балаклаву. В руках у него был пулемет, из которого он открыл стрельбу по стражам правопорядка.
Нападавшему удалось ранить одного полицейского, к счастью сейчас он уже идет на поправку. Поиски мужчины заняли около суток. На это время был оцеплен выезд из Новошахтинска, закрылись детские сады, а местных жителей попросили не выходить из дома без чрезвычайной надобности. Дело приобрело федеральную огласку, на своем контроле его держал и губернатор Василий Голубев.
Нашли нападавшего утром следующего дня на заброшенной ферме недалеко от Новошахтинска. Им оказался Павел Николин. Сейчас он задержан, ведется следствие.
По неподтвержденным данным, стрелок служил в ЧВК «Вагнер». Связанный с организацией бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в «Вагнере» уже проводится соответствующее расследование, а самого Николина он готов взять на поруки и даже написал об этом ходатайство.
На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляции в центре города. Она представляла собой замок, выполненный в желто-синей гамме. Ростовчанка посчитала, что арт-объект недостаточно патриотичен, и потребовала убрать его с центральной улицы города.
Уже на следующей день инсталляция пропала. Позже власти города заявили, что прислушались к мнению возмущенных ростовчан и решили убрать скандальный арт-объект. Подрядчику выдали новое техническое задание — перекрасить замок в красно-синий цвет.
Подобный случай не единственный в России. Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала, что россиянам, видящим кругом украинские флаги, стоит обратиться за помощью к психиатру. Парламентарий уточнила, что Россия не собирается отказываться от украинской культуры, в тех ее проявлениях, которые не пропагандируют фашизм и русофобию.
Власти Ростова приняли решение отложить строительство канатной дороги до, как минимум, лета 2023 года.
Под планировку дороги выделили более девяти гектаров территории. Она должна была начинаться от Театрального спуска и соединять оба берега реки Дон. Протяженность канатной дороги составит 3,9 километра. Предполагалось, что она станет одной из альтернатив общественному транспорту.
Однако в мэрии заявили, что проект планировки будет готов лишь летом 2023 года. Между тем ранее само строительство хотели начать уже в конце 2022 года. Теперь же сроки возведения канатной дороги не сообщаются.