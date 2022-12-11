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Население в городах и сёлах Ростовской области продолжает вымирать

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
Естественная убыль населения в Ростовской области в октябре составила 2116 человек, сообщает Росстат.

Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах страны за октябрь. В Ростовской области продолжает фиксироваться естественная убыль населения. За отчетный месяц она составила 2116 человек. За тот же период прошлого года убыль населения была еще больше и составляла 5119 человек.

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Несмотря на то, что в Ростовской области снижается число умерших, в регионе продолжает сокращаться и число новорожденных. В октябре в регионе умерли 4726 человек, а родились всего лишь 2610.

Ранее сообщалось, что в октябре в Ростовской области мальчики рождались чаще, чем девочки.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Статистика
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