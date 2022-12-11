Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах страны за октябрь. В Ростовской области продолжает фиксироваться естественная убыль населения. За отчетный месяц она составила 2116 человек. За тот же период прошлого года убыль населения была еще больше и составляла 5119 человек.