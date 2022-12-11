Тема запрета салютов и фейерверков не утихает в Ростовской области уже несколько месяцев. Многие жители региона, а также депутаты просят запретить салюты для обеспечения безопасности и спокойствия. RostovGazeta провела опрос, чтобы узнать мнение ростовчан — поставят ли фейерверки в этом году вне закона.