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Почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
Две трети жителей Ростовской области считают небезопасным использование фейерверков на Новый год, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

Тема запрета салютов и фейерверков не утихает в Ростовской области уже несколько месяцев. Многие жители региона, а также депутаты просят запретить салюты для обеспечения безопасности и спокойствия. RostovGazeta провела опрос, чтобы узнать мнение ростовчан — поставят ли фейерверки в этом году вне закона.

67% опрошенных уверены, что губернатор Василий Голубев прислушается к мнению общественности и запретит продажу и запуск салютов. 33% респондентов полагают, что отмены фейерверков ждать не стоит, ведь людям сейчас, как никогда, нужен праздник.

В опросе приняли участие больше 300 человек.

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В комментариях к посту мнения ростовчан также разделились. «Запретить надо, не время для салютов. Придет победа, и с ней салюты, а сейчас молимся за наших ребят», — пишут одни. «Нужен праздник», — убеждены другие.

Между тем продавцы фейерверков в Ростове ожидают резкий спад продаж на Новый год.

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#Виктория Прутковская#Новый год 2023#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Новый год
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