Тема запрета салютов и фейерверков не утихает в Ростовской области уже несколько месяцев. Многие жители региона, а также депутаты просят запретить салюты для обеспечения безопасности и спокойствия. RostovGazeta провела опрос, чтобы узнать мнение ростовчан — поставят ли фейерверки в этом году вне закона.
67% опрошенных уверены, что губернатор Василий Голубев прислушается к мнению общественности и запретит продажу и запуск салютов. 33% респондентов полагают, что отмены фейерверков ждать не стоит, ведь людям сейчас, как никогда, нужен праздник.
В опросе приняли участие больше 300 человек.
В комментариях к посту мнения ростовчан также разделились. «Запретить надо, не время для салютов. Придет победа, и с ней салюты, а сейчас молимся за наших ребят», — пишут одни. «Нужен праздник», — убеждены другие.
Между тем продавцы фейерверков в Ростове ожидают резкий спад продаж на Новый год.