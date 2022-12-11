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Снайпер спецназа из Ростовской области погиб в зоне СВО

Сегодня, 09:54
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В зоне специальной военной операции погиб старший разведчик—снайпер группы специального назначения, ефрейтор Даниил Домников из Песчанокопского района Ростовской области, сообщили местные паблики.

«На СВО погиб уроженец Песчанокопского района Ростовской области», — сказано в сообщении.

По информации группы в соцсети, уроженец Ростовской области погиб в зоне специальной военной операции еще в конце августа, но стало известно об этом только сейчас.

Военнослужащий из Сальского района погиб от выстрела снайпера в зоне СВО
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«Царства тебе Небесного, Воин», — прокомментировали сообщение пользователи.

Официальной информации о гибели военнослужащего из Ростовской области нет, ситуация уточняется.

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине погиб 30-летний уроженец Сальска.

 

 

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