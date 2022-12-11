«На СВО погиб уроженец Песчанокопского района Ростовской области», — сказано в сообщении.
По информации группы в соцсети, уроженец Ростовской области погиб в зоне специальной военной операции еще в конце августа, но стало известно об этом только сейчас.
«Царства тебе Небесного, Воин», — прокомментировали сообщение пользователи.
Официальной информации о гибели военнослужащего из Ростовской области нет, ситуация уточняется.
Ранее в ходе специальной военной операции на Украине погиб 30-летний уроженец Сальска.