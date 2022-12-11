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Тепло и пасмурно будет в Ростове в воскресенье 11 декабря

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
В воскресенье 11 декабря в Ростове-на-Дону ожидается теплая пасмурная погода, сообщили синоптики.

Днем в городе воздух прогреется до +7 градусов, иногда из-за облаков будет выглядывать солнцев. Осадков 11 декабря в Ростове не ожидается, ветер восточный пять метров в секунду.

В ночь на понедельник в Ростове +3 градуса и так же пасмурно, осадки не обещают.

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В северных районах Ростовской области утром 11 декабря туман и гололедица, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду.

Днем температура воздуха в области 0...+6 градусов, в южных районах до +9 градусов.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании и снегопадах в Ростовской области с 15 декабря.

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