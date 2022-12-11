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ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора

Сегодня, 17:42
Фото: pxhere.com
Торговый центр «Горизонт» в Ростове подал иск против ООО «Хлеб и кофе», принадлежащей ресторатору Роману Панченко, информация об этом появилась в электронной картотеке дел Арбитражного суда.

Торговый центр «Горизонт» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском на своего должника ООО «Хлеб и кофе». Владельцем последней является известный ростовский ресторатор Роман Панченко. Ему принадлежат, в том числе, рестораны «ОнегинДача» и London Pub. «Горизонт» хочет признать «Хлеб и кофе» банкротом. Заседание по делу состоится 27 декабря. 

Детали разбирательства не разглашаются. Однако известно, что это не первый суд между ТЦ и «Хлебом и кофе». Годом ранее «Горизонт» уже подавал иск на погашение ресторатором долга в размере 13 миллионов рублей за аренду двух помещений. Однако тогда сторонам удалось прийти к мировому соглашению с обязательством «Хлеба и кофе» погасить долг. Вероятно, сделать этого компании так и не удалось.

Также иск против нее летом этого года подавала совладелица ООО «Пекарня и Сыроварня» Ирина Сергеева. Она пыталась признать недействительными договоры займов, заключенные с 18 августа 2020 года по 16 марта 2021 года.

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По информации системы СПАРК, ООО «Хлеб и кофе» было зарегистрировано в сентябре 2019 года. Его учредителями являются рестораторы Роман Панченко и Анна Поташова. Панченко является совладельцем ресторанов «ОнегинДача», London Pub и сети пекарен «Кекс».

Ранее торговый центр «Горизонт» подал иск в суд на компанию компанию ООО «Кофе Сирена», владевшую сетью кофеен под брендом Starbucks в России.

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