ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора

Торговый центр «Горизонт» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском на своего должника ООО «Хлеб и кофе». Владельцем последней является известный ростовский ресторатор Роман Панченко. Ему принадлежат, в том числе, рестораны «ОнегинДача» и London Pub. «Горизонт» хочет признать «Хлеб и кофе» банкротом. Заседание по делу состоится 27 декабря.
Детали разбирательства не разглашаются. Однако известно, что это не первый суд между ТЦ и «Хлебом и кофе». Годом ранее «Горизонт» уже подавал иск на погашение ресторатором долга в размере 13 миллионов рублей за аренду двух помещений. Однако тогда сторонам удалось прийти к мировому соглашению с обязательством «Хлеба и кофе» погасить долг. Вероятно, сделать этого компании так и не удалось.
Также иск против нее летом этого года подавала совладелица ООО «Пекарня и Сыроварня» Ирина Сергеева. Она пыталась признать недействительными договоры займов, заключенные с 18 августа 2020 года по 16 марта 2021 года.
По информации системы СПАРК, ООО «Хлеб и кофе» было зарегистрировано в сентябре 2019 года. Его учредителями являются рестораторы Роман Панченко и Анна Поташова. Панченко является совладельцем ресторанов «ОнегинДача», London Pub и сети пекарен «Кекс».
Ранее торговый центр «Горизонт» подал иск в суд на компанию компанию ООО «Кофе Сирена», владевшую сетью кофеен под брендом Starbucks в России.