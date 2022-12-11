ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора

Детали разбирательства не разглашаются. Однако известно, что это не первый суд между ТЦ и «Хлебом и кофе». Годом ранее «Горизонт» уже подавал иск на погашение ресторатором долга в размере 13 миллионов рублей за аренду двух помещений. Однако тогда сторонам удалось прийти к мировому соглашению с обязательством «Хлеба и кофе» погасить долг. Вероятно, сделать этого компании так и не удалось.