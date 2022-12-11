План «Сирена» является специальной командой, которую применяют для предотвращения массовых беспорядков, а также поиска и поимки особо опасных преступников.
Причиной введения плана в Ростове стало ограбление офиса микрозаймов «Деньги сразу» на улице Королева, 22а/30а. Около полудня 11 декабря в офис ворвался мужчина в черной одежде и маске и с похожим на пистолет предметом в руках. Угрожая сотруднику офиса, грабитель заставил отдать ему деньги из кассы. В итоге он забрал десять тысяч рублей и скрылся.
«Полиция объявила в городе план „Сирена“. Ведется розыск преступника», — сказано в сообщении.
Напомним, несколькими днями ранее в Октябрьском районе Ростова из офиса этой же компании похитили 200 тысяч рублей.