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В Ростове из-за ограбления офиса микрозаймов объявили план «Сирена»

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону для розыска грабителя объявили план «сирена», сообщил Телеграм-канал «Че по Ростову».

План «Сирена» является специальной командой, которую применяют для предотвращения массовых беспорядков, а также поиска и поимки особо опасных преступников.

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Причиной введения плана в Ростове стало ограбление офиса микрозаймов «Деньги сразу» на улице Королева, 22а/30а. Около полудня 11 декабря в офис ворвался мужчина в черной одежде и маске и с похожим на пистолет предметом в руках. Угрожая сотруднику офиса, грабитель заставил отдать ему деньги из кассы. В итоге он забрал десять тысяч рублей и скрылся.

«Полиция объявила в городе план „Сирена“. Ведется розыск преступника», — сказано в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее в Октябрьском районе Ростова из офиса этой же компании похитили 200 тысяч рублей.

 

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