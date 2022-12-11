Утром 11 декабря дорожная авария произошла на пересечении улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова. Автомобиль BMW, по предварительным данным, ехал на большой скорости, после чего столкнулся с другим авто. Иномарку буквально разнесло на части. Сейчас она, скорее, представляет собой груду металла.