rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове на Левенцовке в ДТП разорвало на части дорогую иномарку

Сегодня, 12:18
Фото: Социальные сети
Серьезная дорожная авария произошла в Ростове на пересечении улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова, сообщили в соцсетях очевидцы.

Утром 11 декабря дорожная авария произошла на пересечении улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова. Автомобиль BMW, по предварительным данным, ехал на большой скорости, после чего столкнулся с другим авто. Иномарку буквально разнесло на части. Сейчас она, скорее, представляет собой груду металла.

О пострадавших пока не сообщается. На снимках очевидцев видно, что на место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

За сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек
Узнать подробнее

ГИБДД России по региону подробностей об аварии пока не сообщало. Информация уточняется.

Ранее для предотвращения ДТП в Ростове начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем.

Читайте также:
Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в ДТП в Ростовской области 10 декабряДТП с перевертышем в Ростове-на-Дону авария парализовало движение на НагибинаПрокуратура расследует ДТП с участием автобуса, снесшего опору ЛЭП, в Ростове
#Дтп#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом
Сегодня, 13:09
За сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек
Сегодня, 11:52
В Ростове на Театральной площади неизвестные устроили каток в чаше Вечного огня
Сегодня, 10:18
Противорадиационное убежище в Гуково смогли вернуть в собственность РФ через суд
Вчера, 10:48
В центре города в Ростове запретят использовать против гололеда пескосоляную смесь
Сегодня, 07:02
В Ростове с 9 декабря начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем
Сегодня, 09:14