Утром 11 декабря дорожная авария произошла на пересечении улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова. Автомобиль BMW, по предварительным данным, ехал на большой скорости, после чего столкнулся с другим авто. Иномарку буквально разнесло на части. Сейчас она, скорее, представляет собой груду металла.
О пострадавших пока не сообщается. На снимках очевидцев видно, что на место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.
ГИБДД России по региону подробностей об аварии пока не сообщало. Информация уточняется.
Ранее для предотвращения ДТП в Ростове начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем.