«Тем временем какая-то парочка устроила каток в чаше вечного огня на Театральной площади», — сказано в сообщении.
Мнение пользователей относительно произошедшего разделилось на тех, кто высказался резко негативно и тех, кто не увидел в ситуации ничего страшного.
«Катаются. Разве они что-то ломают, пинают? Вандальных действий нет», — написали несколько пользователей.
«Уважение к памяти? Нет, не слышали», — резко ответили на это другие комментаторы.
«Вода перед стелой, это не просто вода, а слезы убитых и раненых в той войне, слезы замученных и убитых, слезы живых, оплакивающих мертвых — Море слез», — прокомментировал еще один ростовчанин.
Ранее в Ростовской области на воинском мемориале установили экран с трансляцией Вечного огня.