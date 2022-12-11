rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове на Театральной площади неизвестные устроили каток в чаше Вечного огня

Сегодня, 10:18
Фото: vk.com/etorostovnadonu
На Театральной площади в Ростове-на-Дону двое неизвестных катались в чаше Вечного огня, как на катке, сообщили очевидцы в соцсети.

«Тем временем какая-то парочка устроила каток в чаше вечного огня на Театральной площади», — сказано в сообщении.

Мнение пользователей относительно произошедшего разделилось на тех, кто высказался резко негативно и тех, кто не увидел в ситуации ничего страшного.

Только каждый 6-й Вечный огонь работает на Дону
Узнать подробнее

«Катаются. Разве они что-то ломают, пинают? Вандальных действий нет», — написали несколько пользователей.

«Уважение к памяти? Нет, не слышали», — резко ответили на это другие комментаторы.

«Вода перед стелой, это не просто вода, а слезы убитых и раненых в той войне, слезы замученных и убитых, слезы живых, оплакивающих мертвых — Море слез», — прокомментировал еще один ростовчанин.

Ранее в Ростовской области на воинском мемориале установили экран с трансляцией Вечного огня.

 

 

Читайте также:
Вечный огонь погас на мемориале в Змиевской балке в РостовеВечный огонь у стелы на Театральной площади в Ростове может стать постояннымМужчина получил ожоги, упав в Вечный огонь в Таганроге
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
Почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом
Сегодня, 13:09
За сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек
Сегодня, 11:52
Противорадиационное убежище в Гуково смогли вернуть в собственность РФ через суд
Вчера, 10:48
В центре города в Ростове запретят использовать против гололеда пескосоляную смесь
Сегодня, 07:02
В Ростове с 9 декабря начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем
Сегодня, 09:14