«На территории Ростова-на-Дону с 09.12.2022 г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Законопослушный водитель“, направленное на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, исключение из процесса дорожного движения лиц, не имеющих, либо лишенных права управления, а также в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.
Жителям Ростова напоминают, что за управление автомобилем без прав предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей, а машину ставят на штрафстоянку.
Отмечается, что часто водители без прав становятся участниками ДТП. В частности, в Новочеркасске водитель без прав разбил каршеринговую иномарку.