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В Ростове с 9 декабря начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
С пятницы 9 декабря в Ростове-на-Дону стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Законопослушный водитель», сообщили в городском ОБ ДПС.

«На территории Ростова-на-Дону с 09.12.2022 г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Законопослушный водитель“, направленное  на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, исключение из процесса дорожного движения лиц, не имеющих, либо лишенных права управления, а также в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.

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Жителям Ростова напоминают, что за управление автомобилем без прав предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей, а машину ставят на штрафстоянку.

Отмечается, что часто водители без прав становятся участниками ДТП. В частности, в Новочеркасске водитель без прав разбил каршеринговую иномарку. 

 

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