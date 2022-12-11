«На территории Ростова-на-Дону с 09.12.2022 г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Законопослушный водитель“, направленное на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, исключение из процесса дорожного движения лиц, не имеющих, либо лишенных права управления, а также в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.