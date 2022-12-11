«Главная елка Ростова уже горит», — сказано в сообщении.
Вокруг елки собрались горожане, которые с удовольствием снимали ее на видео и фотографировались на ее фоне.
Кроме того, рядом с новогодней елью установили световые арки.
Пользователем сети новогоднее украшение города понравилась, многие написали, что получилось очень красиво.
«Красота», — выразил общее мнение один из комментаторов.
«Только снега не хватает», — написал еще один ростовчанин.
Напомним, в Каменске-Шахтинском новогоднюю елку украсили пятилитровыми бутылками.