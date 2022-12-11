rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове включили подсветку на главной городской елке

Сегодня, 06:36
Фото: vk.com/etorostov
Вечером 10 декабря в Ростове-на-Дону засияла огнями главная новогодняя елка на Большой Садовой, сообщили горожане в соцсети.

«Главная елка Ростова уже горит», — сказано в сообщении.

Вокруг елки собрались горожане, которые с удовольствием снимали ее на видео и фотографировались на ее фоне.

Кроме того, рядом с новогодней елью установили световые арки.

Каждая четвертая семья в Ростове-на-Дону отказалась от елки в 2022 году
Узнать подробнее

Пользователем сети новогоднее украшение города понравилась, многие написали, что получилось очень красиво.

«Красота», — выразил общее мнение один из комментаторов.

«Только снега не хватает», — написал еще один ростовчанин.

Напомним, в Каменске-Шахтинском новогоднюю елку украсили пятилитровыми бутылками.

 

 

Читайте также:
Ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в торговом центреЕлки и сосны будут охранять в Ростовской области перед Новым годомБетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Новый год 2023#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда
Подпишитесь
Украинцы мечтают о захвате Таганрога, а несломленные дончане украшают елки бутылками
Вчера, 15:24
Детям до 14 лет в Ростовской области могут запретить выгуливать собак
Вчера, 15:45
В Ростовской области без работы остаются 74,9 тысячи жителей
Вчера, 16:23
В Ростовской области новогоднюю елку украсили пятилитровыми бутылками
Вчера, 12:25
В Ростове врачи горбольницы № 20 удалили младенцу опухоль, составляющую 17% его веса
Вчера, 12:10
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
9 декабря 07:15