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В Ростове заметили автобус Скуби-Ду с елкой в прицепе

Сегодня, 10:45
Фото: vk.com/rostov_glavniy
На Кировском проспекте в Ростове-на-Дону заметили микроавтобус персонажа мультипликационного сериала Скуби-Ду, сообщили очевидцы в соцсети.

«Микроавтобус Скуби-Ду катается по Ростову с елкой в прицепе», — сказано в сообщении.

На опубликованных фотографиях яркий автобус припаркован возле ресторана London Pub на Кировском проспекте, а в автоприцепе стоит елка. Кто является хозяином автобуса, не известно.

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«Мимо меня проезжал, жаль, сфоткаться не успел. Мало ли, вдруг там Шегги и Скуби в машине сидят», — пошутил один из пользователей.

«Крутяк! Молодец», — отреагировал еще один ростовчанин.

Ранее в Ростове пассажиров автобуса № 54 возмутила собачница со сворой питомцев без намордников в салоне.

 

 

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