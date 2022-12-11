«Микроавтобус Скуби-Ду катается по Ростову с елкой в прицепе», — сказано в сообщении.
На опубликованных фотографиях яркий автобус припаркован возле ресторана London Pub на Кировском проспекте, а в автоприцепе стоит елка. Кто является хозяином автобуса, не известно.
«Мимо меня проезжал, жаль, сфоткаться не успел. Мало ли, вдруг там Шегги и Скуби в машине сидят», — пошутил один из пользователей.
«Крутяк! Молодец», — отреагировал еще один ростовчанин.
Ранее в Ростове пассажиров автобуса № 54 возмутила собачница со сворой питомцев без намордников в салоне.