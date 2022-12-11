В частности, за последние две недели на покупку разгрузочных жилетов и спальных мешков для мобилизованных потратили более 25 миллионов рублей.
Деньги выделили из областного фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Всего в фонд поступило около 678 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что семьи мобилизованных в Ростовской области смогут получать детские пособия. С 1 ноября при назначении детского пособия в области перестали учитывать доходы родителя, призванного на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации.