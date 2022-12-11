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В Ростовской области на помощь мобилизованным направили 153,5 млн рублей

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
На поддержку мобилизованных в Ростовской области уже потратили 153,5 миллиона рублей, сообщили в региональном правительстве.

В частности, за последние две недели на покупку разгрузочных жилетов и спальных мешков для мобилизованных потратили более 25 миллионов рублей.

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Деньги выделили из областного фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Всего в фонд поступило около 678 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что семьи мобилизованных в Ростовской области смогут получать детские пособия. С 1 ноября при назначении детского пособия в области перестали учитывать доходы родителя, призванного на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации.

 

 

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