Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в ДТП в Ростовской области 10 декабря

Инцидент произошел в 16.20 мск, Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с Hyundai i30 и еще одной Lada Granta.
От столкновения автомобиль виновника аварии съехал с трассы, водитель и семилетний мальчик, находившийся в салоне, погибли на месте. Hyundai i30 от удара загрелся, спасти водителя не удалось.
Вторая Lada Granta получила механические повреждения, водитель не пострадал.
По факту смертельного ДТП начали проверку.
В этот же день в Ростовской области в массовом ДТП на трассе в Азов погибли два человека.