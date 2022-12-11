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Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в ДТП в Ростовской области 10 декабря

Сегодня, 05:04
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Вечером в субботу 10 декабря на трассе Новочеркасск-Каменоломни при столкновении Lada Granta и Hyundai i30 погибли три человека, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 16.20 мск, Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с  Hyundai i30 и еще одной Lada Granta.

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От столкновения автомобиль виновника аварии съехал с трассы, водитель и семилетний мальчик, находившийся в салоне, погибли на месте. Hyundai i30 от удара загрелся, спасти водителя не удалось.

Вторая Lada Granta получила механические повреждения, водитель не пострадал.

По факту смертельного ДТП начали проверку.

В этот же день в Ростовской области в массовом ДТП на трассе в Азов погибли два человека.

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