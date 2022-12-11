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В Ростовской области за месяц вдвое сократилось число умерших

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
В Ростовской области в октябре умерли 4726 человек, сообщает Росстат.

Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах страны за октябрь. Выяснилось, что в этот месяц в Ростовской области значительно сократилось число умерших. Оно составило 4726 человек. В аналогичном период прошлого года показатель равнялся 8249 умершим. Таким образом, смертность в Ростовской области сократилась практически в два раза.

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Однако также уменьшилось и число родившихся. В октябре на свет в регионе появились 2610 человек. В тот же период прошлого года число новорожденных составляло 3130 человек.

Ранее Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни в РФ.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Статистика
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