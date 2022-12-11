Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в разных регионах страны за октябрь. Выяснилось, что в этот месяц в Ростовской области значительно сократилось число умерших. Оно составило 4726 человек. В аналогичном период прошлого года показатель равнялся 8249 умершим. Таким образом, смертность в Ростовской области сократилась практически в два раза.