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В Таганроге в очередной раз новый трамвай смял легковушку

Сегодня, 18:26
Фото: Социальные сети
В Таганроге легковушка оказалась смятой трамваем из-за того, что не уступила ему дорогу, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло в Таганроге на улице Инструментальной. Легковушка пыталась проскочить через рельсы, однако не успела избежать столкновения с новым красным трамваем.

О пострадавших в аварии не сообщается. Серьезный урон получили транспортные средства. У легковушки полностью уничтожена передняя часть, пострадал и корпус трамвая.

В Таганроге новый трамвай смял легковушку, выехавшую на рельсы
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Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД России по региону пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, это не первое ДТП с участием нового трамвая в Таганроге. В пятницу, 9 декабря, в переулке Смирновском трамвай протаранил авто по той же причине — легковушка не уступила дорогу электротранспорту.

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#Виктория Прутковская#Новости#Таганрог#Дтп#Происшествие
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