ДТП произошло в Таганроге на улице Инструментальной. Легковушка пыталась проскочить через рельсы, однако не успела избежать столкновения с новым красным трамваем.
О пострадавших в аварии не сообщается. Серьезный урон получили транспортные средства. У легковушки полностью уничтожена передняя часть, пострадал и корпус трамвая.
Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД России по региону пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, это не первое ДТП с участием нового трамвая в Таганроге. В пятницу, 9 декабря, в переулке Смирновском трамвай протаранил авто по той же причине — легковушка не уступила дорогу электротранспорту.