Как пишет издание 1rnd, для обработки городских улиц от наледи в Ростове этой зимой будут использовать два вида реагентов: пескосоляную смесь и бионорд. Пескосоляная смесь повреждает зеленые насаждения, поэтому в центральной части города от нее решили отказаться и заменить более современным реагентом.