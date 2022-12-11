Как пишет издание 1rnd, для обработки городских улиц от наледи в Ростове этой зимой будут использовать два вида реагентов: пескосоляную смесь и бионорд. Пескосоляная смесь повреждает зеленые насаждения, поэтому в центральной части города от нее решили отказаться и заменить более современным реагентом.
По словам чиновника, бионорд хорошо зарекомендовал себя при использовании в Ростовской области, он хорошо удаляет наледь и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.
Напомним, в Ростове-на-Дону потратили 1 миллиард рублей на покупку техники для уборки улиц.