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Власти Аксайского района потратили 50 тыс руб из бюджета на кресло

Сегодня, 20:11
Фото: pxhere.com
Власти Аксайского района купили кресло для руководителя финансового управления, сообщается на сайте государственных закупок.

Финансовое управление администрации Аксайского района нашло подрядчика для покупки дорогого кресла. Оно предназначается руководителю самого управления. Стоимость кресла составляет 50 тысяч рублей.

Уточняется, что кресло должно быть черного цвета с обивкой из натуральной кожи. Также для кресла обязательны подлокотники, подголовник и колесики. Товар должен быть абсолютно новым с гарантийным сроком на один год.

Кто именно поставил кресло в Администрацию, не уточняется. Однако оговаривается, что закупка прошла контроль по целевому расходованию средств.

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#Алина Заярная#Политика#Новости#Ростовская область#Госзакупки#Госзакупки Ростовской области
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