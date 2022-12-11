Финансовое управление администрации Аксайского района нашло подрядчика для покупки дорогого кресла. Оно предназначается руководителю самого управления. Стоимость кресла составляет 50 тысяч рублей.
Уточняется, что кресло должно быть черного цвета с обивкой из натуральной кожи. Также для кресла обязательны подлокотники, подголовник и колесики. Товар должен быть абсолютно новым с гарантийным сроком на один год.
Кто именно поставил кресло в Администрацию, не уточняется. Однако оговаривается, что закупка прошла контроль по целевому расходованию средств.