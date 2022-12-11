В пятницу 9 декабря горожане увидели, что в парке при помощи крупногабаритной техники начали сносить фонтан, что вызвало беспокойство ростовчан. При этом многие вспомнили, что фонатн летом не работал.
Как пояснили в мэрии, у фонтана треснула бетонная чаша и его решили заменить. Вместо старого фонтана до конца весны 2023 года установят новый плоскостной.
«Принято решение о демонтаже существующего и строительстве на том же месте нового, современного, плоскостного фонтана», — пояснила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.