rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Ростова объяснили, зачем в парке «Сказка» снесли фонтан

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вместо демонтированного фонтана в парке «Сказка» установят новый, сообщили в городской администрации.

В пятницу 9 декабря горожане увидели, что в парке при помощи крупногабаритной техники начали сносить фонтан, что вызвало беспокойство ростовчан. При этом многие вспомнили, что фонатн летом не работал.

В мэрии в Ростове опровергли начало стройки на месте фонтана на площади Ленина
Узнать подробнее

Как пояснили в мэрии, у фонтана треснула бетонная чаша и его решили заменить. Вместо старого фонтана до конца весны 2023 года установят новый плоскостной.

«Принято решение о демонтаже существующего и строительстве на том же месте нового, современного, плоскостного фонтана», — пояснила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

 

 

 

Читайте также:
В Ростове на площади Ленина начали строительство торгового центра вместо фонтанаВ Ростове-на-Дону отключили все фонтаны 2 октябряЛогвиненко рассказал, какой фонтан в Ростове жители считают самым красивым
#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Илья Протвинов
Подпишитесь
Украинцы мечтают о захвате Таганрога, а несломленные дончане украшают елки бутылками
Вчера, 15:24
Детям до 14 лет в Ростовской области могут запретить выгуливать собак
Вчера, 15:45
В Ростовской области без работы остаются 74,9 тысячи жителей
Вчера, 16:23
В Ростовской области новогоднюю елку украсили пятилитровыми бутылками
Вчера, 12:25
В Ростове врачи горбольницы № 20 удалили младенцу опухоль, составляющую 17% его веса
Вчера, 12:10
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
9 декабря 07:15