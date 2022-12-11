В Ростовской области за последние сутки произошло три серьезных ДТП. Все они повлекли гибель людей. Первая из злополучных аварий произошла в 5.45 мск утра на трассе «Котельниково — Песчанокопское». 36-летний водитель Hyundai Elantra вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. От удара машины скончался 38-летний пассажир.
Следующее ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» в 13.40 мск. Водитель BMW не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил три иномарки. Столкновение было настолько сильным, что повлекло гибель двух водителей и одной пассажирки.
Наконец, на автодороге «Новочеркасск — Каменоломни» в 16.20 мск столкнулись Lada Granta и Hyundai i30. Оба водителя, а также 7-летний ребенок погибли.
Ранее для предотвращения ДТП в Ростове начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем.