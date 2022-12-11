В Ростовской области за последние сутки произошло три серьезных ДТП. Все они повлекли гибель людей. Первая из злополучных аварий произошла в 5.45 мск утра на трассе «Котельниково — Песчанокопское». 36-летний водитель Hyundai Elantra вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. От удара машины скончался 38-летний пассажир.