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За сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI
В течение одних суток в Ростовской области произошло несколько ДТП со смертельным исходом, рассказали в ГИБДД России по региону.

В Ростовской области за последние сутки произошло три серьезных ДТП. Все они повлекли гибель людей. Первая из злополучных аварий произошла в 5.45 мск утра на трассе «Котельниково — Песчанокопское». 36-летний водитель Hyundai Elantra вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. От удара машины скончался 38-летний пассажир.

Следующее ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» в 13.40 мск. Водитель BMW не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил три иномарки. Столкновение было настолько сильным, что повлекло гибель двух водителей и одной пассажирки.

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Наконец, на автодороге «Новочеркасск — Каменоломни» в 16.20 мск столкнулись Lada Granta и Hyundai i30. Оба водителя, а также 7-летний ребенок погибли.

Ранее для предотвращения ДТП в Ростове начали рейды по выявлению водителей без прав и пьяных за рулем.

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