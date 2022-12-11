Напомним, 5 декабря в Зернограде из-за обмеления Дна в результате сильных ветров начались проблемы с водой. Из-за сбоев в работе водозаборных сооружений в хуторе Рыбацкий, воду начали подавать в дома Зернограда по графику: два часа утром и два часа вечером.