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Жители Зернограда с 5 декабря живут без воды

Сегодня, 08:48
Фото: vk.com/rostov_rnd
В Зернограде Ростовской области с 5 декабря нет водопроводной воды, сообщили местные жители в соцсети.

Напомним,  5 декабря в Зернограде из-за обмеления Дна в результате сильных ветров начались проблемы с водой. Из-за сбоев в работе водозаборных сооружений в хуторе Рыбацкий, воду начали подавать в дома Зернограда по графику: два часа утром и два часа вечером.

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Как сообщили местные жители, воды в городе нет до сих пор.

«Сначала обмелел Дон, затем прорыв между станциями, а теперь просто магистральный прорыв. Денег на ремонт у городской администрации нет, трубы гнилые, ситуация безвыходная», — сообщила одна из горожанок.

Кроме того, жители жалуются, что вода, которую развозят по заявкам, коричневого цвета.

 

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