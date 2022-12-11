Напомним, 5 декабря в Зернограде из-за обмеления Дна в результате сильных ветров начались проблемы с водой. Из-за сбоев в работе водозаборных сооружений в хуторе Рыбацкий, воду начали подавать в дома Зернограда по графику: два часа утром и два часа вечером.
Как сообщили местные жители, воды в городе нет до сих пор.
«Сначала обмелел Дон, затем прорыв между станциями, а теперь просто магистральный прорыв. Денег на ремонт у городской администрации нет, трубы гнилые, ситуация безвыходная», — сообщила одна из горожанок.
Кроме того, жители жалуются, что вода, которую развозят по заявкам, коричневого цвета.