rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Алексей Логвиненко вручил юным ростовчанам паспорта

Сегодня, 18:11
Фото: администрация Ростова-на-Дону
врио заместитель начальника управления МВД РФ по городу Ростов-на-Дону Кирилл Денисенко и глава Администрации города Алексей Логвиненко
12 декабря в детском центре цифрового образования «It-куб» глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил ростовским школьникам первые паспорта. Главный документ получили 14 ребят, достойно проявившие себя в учёбе и общественной деятельности.

В рамках Дня Конституции Российской Федерации  прошла праздничная церемония «Мы граждане России».  В ней  приняли участие школьники и родители, а также детские творческие коллективы и представители городской администрации. 

Самый важный документ гражданина Российской Федерации торжественно вручил глава Администрации города Алексей Логвиненко и временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Министерства внутренних дел России по городу Ростов-на-Дону Кирилл Денисенко. 

— В этом зале собрались не просто дети, а молодые ростовчане уже многого добившиеся в своей жизни.  Это победители или призеры всероссийских, областных и городских олимпиад и конкурсов, которые в столь юном возрасте уже имеют активную гражданскую позицию,  — отметил в своем приветственном слове Алексей Логвиненко. Он пожелал  ребятам достигать еще более высоких результатов в учебе,  чтобы достойно представлять Ростов-на-Дону.  

врио заместитель начальника управления МВД РФ по городу Ростов-на-Дону Кирилл Денисенко и глава Администрации города Алексей Логвиненко
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Свой первый паспорт получили: Ангелина и София Чередниковы, Варвара Черникова,  Дарья Соколец, Амира Акуева, Захар Дегтярев, Екатерина Басс, Светлана Морозова, Александр Полонский, Анастасия Донченко, Надежда Вдовенко, Станислав Стариков, Амир Хузиев, Яна Голуб. 

— Паспорт  — это первый шаг в вашу взрослую жизнь. Дорогие ребята! Помните, быть гражданином Российской Федерации — это высокая честь! С этого дня вы принимаете на себя ответственность перед целым государством и обществом. Очень скоро вам и вашим сверстникам придётся определять судьбу России. Желаю вам здоровья, добра и удачи на жизненном пути, — сказал Алексей Логвиненко. Он также отметил, что получить паспорт в День конституции России это высокая честь и ответственность.

Принятый почти 30 лет назад Основной Закон страны провозгласил высшей ценностью права и свободы человека. Конституция способствует укреплению межнационального мира и согласия, развитию культурных традиций. Именно конституционные основы позволяют нашей стране двигаться вперед, не сбиваясь с намеченного пути, и всегда оставаться верной своим принципам.

Алексей Логвиненко вручил награды ростовчанкам с Днем матери
Узнать подробнее

Ученица гимназии № 34 София Чередникова рассказала, что такое получение государственного документа запомнится ей надолго.

— Я рада, что именно в этот день и в такой торжественной обстановке получаю свой паспорт. Это важный шаг в моей жизни. Мы с ребятами постараемся быть достойными гражданами нашей страны, — сказала София Чередникова.

Праздничная церемония вручения первых паспортов, приуроченная ко Дню Конституции, завершилась музыкальными номерами детских творческих коллективов, которые исполнили гимн России и другие патриотические песни.

Ранее в Ростове состоялась церемония награждения победителей конкурса «Учитель города Ростова-на-Дону — 2023». За звание лучшего педагога боролись около 50 учителей, пока еще более 250 специалистов сферы образования участвовали в мастер-классах и открытых уроках, обмениваясь опытом обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Читайте также:
Алексей Логвиненко: бизнес объединился, чтобы устроить теплый праздник для беженцевАлексей Логвиненко: «Мы приступаем к практическому этапу рекультивации полигона ТБО»Алексей Логвиненко провел личный прием граждан
#Надежда Пустяк#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость
Сегодня, 15:05
«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Сегодня, 11:30
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова
Сегодня, 09:41
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
Сегодня, 08:43
В Ростове перед Новым годом подорожали картофель, красная икра и овощи
Сегодня, 07:47
Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 20:00