Алексей Логвиненко вручил юным ростовчанам паспорта

— Паспорт — это первый шаг в вашу взрослую жизнь. Дорогие ребята! Помните, быть гражданином Российской Федерации — это высокая честь! С этого дня вы принимаете на себя ответственность перед целым государством и обществом. Очень скоро вам и вашим сверстникам придётся определять судьбу России. Желаю вам здоровья, добра и удачи на жизненном пути, — сказал Алексей Логвиненко. Он также отметил, что получить паспорт в День конституции России это высокая честь и ответственность.