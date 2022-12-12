Алексей Логвиненко вручил юным ростовчанам паспорта

В рамках Дня Конституции Российской Федерации прошла праздничная церемония «Мы граждане России». В ней приняли участие школьники и родители, а также детские творческие коллективы и представители городской администрации.
Самый важный документ гражданина Российской Федерации торжественно вручил глава Администрации города Алексей Логвиненко и временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Министерства внутренних дел России по городу Ростов-на-Дону Кирилл Денисенко.
— В этом зале собрались не просто дети, а молодые ростовчане уже многого добившиеся в своей жизни. Это победители или призеры всероссийских, областных и городских олимпиад и конкурсов, которые в столь юном возрасте уже имеют активную гражданскую позицию, — отметил в своем приветственном слове Алексей Логвиненко. Он пожелал ребятам достигать еще более высоких результатов в учебе, чтобы достойно представлять Ростов-на-Дону.
Свой первый паспорт получили: Ангелина и София Чередниковы, Варвара Черникова, Дарья Соколец, Амира Акуева, Захар Дегтярев, Екатерина Басс, Светлана Морозова, Александр Полонский, Анастасия Донченко, Надежда Вдовенко, Станислав Стариков, Амир Хузиев, Яна Голуб.
— Паспорт — это первый шаг в вашу взрослую жизнь. Дорогие ребята! Помните, быть гражданином Российской Федерации — это высокая честь! С этого дня вы принимаете на себя ответственность перед целым государством и обществом. Очень скоро вам и вашим сверстникам придётся определять судьбу России. Желаю вам здоровья, добра и удачи на жизненном пути, — сказал Алексей Логвиненко. Он также отметил, что получить паспорт в День конституции России это высокая честь и ответственность.
Принятый почти 30 лет назад Основной Закон страны провозгласил высшей ценностью права и свободы человека. Конституция способствует укреплению межнационального мира и согласия, развитию культурных традиций. Именно конституционные основы позволяют нашей стране двигаться вперед, не сбиваясь с намеченного пути, и всегда оставаться верной своим принципам.
Ученица гимназии № 34 София Чередникова рассказала, что такое получение государственного документа запомнится ей надолго.
— Я рада, что именно в этот день и в такой торжественной обстановке получаю свой паспорт. Это важный шаг в моей жизни. Мы с ребятами постараемся быть достойными гражданами нашей страны, — сказала София Чередникова.
Праздничная церемония вручения первых паспортов, приуроченная ко Дню Конституции, завершилась музыкальными номерами детских творческих коллективов, которые исполнили гимн России и другие патриотические песни.
Ранее в Ростове состоялась церемония награждения победителей конкурса «Учитель города Ростова-на-Дону — 2023». За звание лучшего педагога боролись около 50 учителей, пока еще более 250 специалистов сферы образования участвовали в мастер-классах и открытых уроках, обмениваясь опытом обучения и воспитания подрастающего поколения.