Напомним, что 7 декабря распространился огонь по подвалу неэксплуатируемого здания — доходного дома братьев Парамоновых в Ростове. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По словам эксперта, этот пожар очень похож на поджог. Такое мнение активисты объясняют тесной связью между сохранением исторических зданий и отсутствием социальной поддержки бездомным людям. Ведь с наступлением холодов люди, живущие на улице, взламывают расселенные здания, чтобы согреться.