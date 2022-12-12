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«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожара на объектах старого Ростова

Эксперт Чернышева рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова

У пожаров в расселенных домах есть несколько причин: отсутствие хорошей консервации, деятельность бездомных и намеренные поджоги, сообщила RostovGazeta координатор движения «МойФасад» Елена Чернышева.

Напомним, что 7 декабря распространился огонь по подвалу неэксплуатируемого здания — доходного дома братьев Парамоновых в Ростове. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По словам эксперта, этот пожар очень похож на поджог. Такое мнение активисты объясняют тесной связью между сохранением исторических зданий и отсутствием социальной поддержки бездомным людям. Ведь с наступлением холодов люди, живущие на улице, взламывают расселенные здания, чтобы согреться.


Пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря
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«Соседнее здание снесли, это здание тоже планировали под снос. Сносу препятствует статус памятника. Но дом может вдруг загореться. Пара „случайных“ пожаров и нет ненужного здания», — отмечает Елена Чернышева.

Активистка разъясняет, что можно только предполагать, какой будет дальнейшая судьба дома Парамоновых. По ее словам, все зависит от властей.

«Если этот участок уже запланировали отдать под застройку, от здания избавятся по выше приведенной схеме. Или выведут его из реестра —  такие прецеденты тоже известны. Без статуса памятника, его можно снести», — говорит собеседница.

Эксперт добавляет, что в Ростове отсутствует программа по восстановлению исторических зданий.

Фото: 1MI

«И это очень странно, учитывая, что историческая застройка — один из ключевых туристических ресурсов города», — подчеркивает Чернышева.

Ранее RostovGazeta выясняла подробности пожара в доходном доме Емельяновых.

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