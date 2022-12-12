Депутат Госдумы утверждает, что спецоперация на Украине позволила увидеть россиянам лицо не только своего окружения, но и эстрады, и обвинил Владислава Лешкевича в презрительном отношении к Отечеству и ВС РФ.
По мнению парламентария, ростовский рэпер Влади со своим альбомом «Длится февраль» решил «урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности».
Альшевских обвинил рэпера в поддержке бандеровцев и обратил внимание на то, что зашоренный взгляд не позволяет артисту осознать, как тяжело жили последние годы люди Донбасса.
Теперь по запросу депутата композиции артиста проверят на предмет нарушений.
«Не отреагировать, пускай и эмоционально, нельзя», — в заключение добавил Альшевских.
Ранее рэпер Влади выставил на продажу свою квартиру в Ростове-на-Дону.