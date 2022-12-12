rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Депутат написал донос на ростовского рэпера Влади из-за альбома, посвященного СВО

Сегодня, 12:40
Фото: putnik/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Депутат написал донос на ростовского рэпера из-за альбома, посвященного СВО
Депутат Госдумы Андрей Альшевских осудил ростовского рэпера Влади за попытку заработать на СВО и русофобии, об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Депутат Госдумы утверждает, что спецоперация на Украине позволила увидеть россиянам лицо не только своего окружения, но и эстрады, и обвинил Владислава Лешкевича в презрительном отношении к Отечеству и ВС РФ. 

По мнению парламентария, ростовский рэпер Влади со своим альбомом «Длится февраль» решил «урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности». 

Альшевских обвинил рэпера в поддержке бандеровцев и обратил внимание на то, что зашоренный взгляд не позволяет артисту осознать, как тяжело жили последние годы люди Донбасса. 

Ростовский рэпер Влади познакомился с женой во время поиска развязной девки для клипа
Узнать подробнее

Теперь по запросу депутата композиции артиста проверят на предмет нарушений. 

«Не отреагировать, пускай и эмоционально, нельзя», — в заключение добавил Альшевских

Ранее рэпер Влади выставил на продажу свою квартиру в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России«Видно, что парни из Ростова»: участники СВО расписали танк в честь репера БастыРостовский репер Баста попал в рейтинг самых высооплачиваемых артистов России
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Сегодня, 11:30
Ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района
Сегодня, 10:18
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова
Сегодня, 09:41
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
Сегодня, 08:43
В Ростове перед Новым годом подорожали картофель, красная икра и овощи
Сегодня, 07:47
Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 20:00