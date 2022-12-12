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Депутат от Ростовской области Александр Бородай рассказал, кому противостоит Россия

Сегодня, 11:10
Фото: mil.ru
Депутат от Ростовской области Александр Бородай рассказал, с кем воюет Россия сейчас
Глава НАТО Йенс Столтенберг — «говорящая голова», убежден депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что НАТО уже фактически ведет <...> против России, а спецоперация, по сути своей, не направлена против Украины. Она направлена против Атлантического альянса.

Парламентарий замечает, что НАТО участвует в военном противостоянии опосредованно — через свои прокси войска. Под ними подразумеваются наемники и ВСУ.

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«Но ставки повышаются, и наш реальный противник пока повышает их на уровне деклараций. Посмотрим, как дело дойдёт до дела, тут у меня есть некоторые сомнения», — заключил Бородай.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил о когнитивном диссонансе в рядах российской элиты.

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