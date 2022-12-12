Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что НАТО уже фактически ведет <...> против России, а спецоперация, по сути своей, не направлена против Украины. Она направлена против Атлантического альянса.
Парламентарий замечает, что НАТО участвует в военном противостоянии опосредованно — через свои прокси войска. Под ними подразумеваются наемники и ВСУ.
«Но ставки повышаются, и наш реальный противник пока повышает их на уровне деклараций. Посмотрим, как дело дойдёт до дела, тут у меня есть некоторые сомнения», — заключил Бородай.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил о когнитивном диссонансе в рядах российской элиты.